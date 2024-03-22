Футбольный комментатор Роман Нагучев в своём телеграм-канале почтил память своих коллег – Василия Уткина и Юрия Розанова. Василий Уткин скоропостижно скончался в минувший вторник, 19 марта. Юрия Розанова не стало более двух лет назад, в марте 2021 года. Оба комментатора оставили огромный след в истории российской спортивной журналистики.

«Юра и Вася», - подписал изображение Роман.

Напомним, что в минувший четверг футбольный клуб «Эгриси» опубликовал график церемонии прощания с Василием Уткиным. Известного комментатора похоронят в подмосковной Балашихе. Прощание пройдёт 23 марта, в грядущую субботу.