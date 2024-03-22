Промес «Обнулилися»: Печальный закат - игрок больше ничего не стоит

Авторитетное издание Transfermarkt обнулило трансферную стоимость Квинси Промеса. Похоже, что выбраться из затруднительного положения одной из главных звёзд современного «Спартака» будет сложно. Закон есть закон. И он должен быть равен для всех. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как менялась трансферная стоимость Квинси Промеса на протяжении его карьеры.
На пике в «Спартаке»
Начальная стоимость будущего игрока сборной Нидерландов доходила до 300 тысяч евро. Вполне неплохо для 20-летнего парня. Но продержалась она всего полтора года. В московский «Спартак» Квинси переходил, имея трансферную стоимость в размере 6,5 млн евро. При этом сам трансфер обошёлся«красно-белым» в 11,5 млн евро. Вот она российская действительность. Хочешь получить хорошего игрока – удваивай цену. Правда, вряд ли руководство «Спартака» пожалело. Будучи игроком «красно-белых», Промес за четыре полных проведённых сезона не забивал менее 10 мячей в лиге. Лучший показатель в сезоне-2015/2016 составляет 18 голов в 30 проведённых матчах РПЛ. Но настоящий расцвет для Промеса случился в сезоне-2017/2018, когда за 38 матчей в различных турнирах он отличился 21 раз. Учитывая, что во время выступлений за «Спартак» Промес стал основным игроком сборной Нидерландов и забил свои первые голы за неё, неудивительно, что на пике его цена достигала 24 млн евро!
Подешевел в Европе
Однако в «Севилью» в августе 2018 года Промес уходил за 21 млн евро. Ещё одна особенность нашего чемпионата: хочешь играть в Европе, надо уменьшить свои желания. Хотя «Спартак» и тут вряд ли прогадал. «Красно-белые» заработали почти 10 млн евро на перепродаже своего лидера, который принёс им чемпионский титул в сезоне-2016/2017. В Испании у Квинси совсем ничего не получилось: 3 гола в 49 матчах. Спасать карьеру пришлось в «Аяксе», где в первый год Промес забил 16 мячей в 28 матчах и поднял свою трансферную стоимость практически до пиковых значений – 22 млн евро. Когда дела стали плохи, то на помощь вновь пришёл «Спартак». 8,5 млн евро за игрока, который оценивался в 15 млн евро, стали хорошим подспорьем для «красно-белых». Но в «Аяксе» Квинси не выдавал и половины того, что делал в лучшие годы в «Спартаке». Поэтому нидерландский клуб готов был пойти на уступки.
32-летний Промес оценивался перед началом второй части сезона в 6 млн евро. Однако регулярные проблемы с законом достигли критической точки. Есть вероятность, что Квинси уже не вернётся в стан «Спартака». И обнуление его трансферной стоимости прямое тому подтверждение.
Как менялась трансферная стоимость Квинси Промеса
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|2013
|«Твенте»
|0,3
|2014
|«Спартак»
|6,5
|2016
|«Спартак»
|18
|2018
|«Спартак»
|24
|2018
|«Севилья»
|20
|2019
|«Аякс»
|22
|2021
|«Аякс»
|15
|2022
|«Спартак»
|11
|2023
|«Спартак»
|6
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Константин Лицин
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