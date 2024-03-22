Промес «Обнулилися»: Печальный закат - игрок больше ничего не стоит

Авторитетное издание Transfermarkt обнулило трансферную стоимость Квинси Промеса. Похоже, что выбраться из затруднительного положения одной из главных звёзд современного «Спартака» будет сложно. Закон есть закон. И он должен быть равен для всех. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как менялась трансферная стоимость Квинси Промеса на протяжении его карьеры.

На пике в «Спартаке»

Начальная стоимость будущего игрока сборной Нидерландов доходила до 300 тысяч евро. Вполне неплохо для 20-летнего парня. Но продержалась она всего полтора года. В московский «Спартак» Квинси переходил, имея трансферную стоимость в размере 6,5 млн евро. При этом сам трансфер обошёлся«красно-белым» в 11,5 млн евро. Вот она российская действительность. Хочешь получить хорошего игрока – удваивай цену. Правда, вряд ли руководство «Спартака» пожалело. Будучи игроком «красно-белых», Промес за четыре полных проведённых сезона не забивал менее 10 мячей в лиге. Лучший показатель в сезоне-2015/2016 составляет 18 голов в 30 проведённых матчах РПЛ. Но настоящий расцвет для Промеса случился в сезоне-2017/2018, когда за 38 матчей в различных турнирах он отличился 21 раз. Учитывая, что во время выступлений за «Спартак» Промес стал основным игроком сборной Нидерландов и забил свои первые голы за неё, неудивительно, что на пике его цена достигала 24 млн евро!

Подешевел в Европе

Однако в «Севилью» в августе 2018 года Промес уходил за 21 млн евро. Ещё одна особенность нашего чемпионата: хочешь играть в Европе, надо уменьшить свои желания. Хотя «Спартак» и тут вряд ли прогадал. «Красно-белые» заработали почти 10 млн евро на перепродаже своего лидера, который принёс им чемпионский титул в сезоне-2016/2017. В Испании у Квинси совсем ничего не получилось: 3 гола в 49 матчах. Спасать карьеру пришлось в «Аяксе», где в первый год Промес забил 16 мячей в 28 матчах и поднял свою трансферную стоимость практически до пиковых значений – 22 млн евро. Когда дела стали плохи, то на помощь вновь пришёл «Спартак». 8,5 млн евро за игрока, который оценивался в 15 млн евро, стали хорошим подспорьем для «красно-белых». Но в «Аяксе» Квинси не выдавал и половины того, что делал в лучшие годы в «Спартаке». Поэтому нидерландский клуб готов был пойти на уступки.

32-летний Промес оценивался перед началом второй части сезона в 6 млн евро. Однако регулярные проблемы с законом достигли критической точки. Есть вероятность, что Квинси уже не вернётся в стан «Спартака». И обнуление его трансферной стоимости прямое тому подтверждение.

Как менялась трансферная стоимость Квинси Промеса

Год Клуб Трансферная стоимость, млн евро 2013 «Твенте» 0,3 2014 «Спартак» 6,5 2016 «Спартак» 18 2018 «Спартак» 24 2018 «Севилья» 20 2019 «Аякс» 22 2021 «Аякс» 15 2022 «Спартак» 11 2023 «Спартак» 6

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