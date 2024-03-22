Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Промес «Обнулилися»: Печальный закат - игрок больше ничего не стоит

22 Марта 2024 • 17:12 Комментировать (1)

Авторитетное издание Transfermarkt обнулило трансферную стоимость Квинси Промеса. Похоже, что выбраться из затруднительного положения одной из главных звёзд современного «Спартака» будет сложно. Закон есть закон. И он должен быть равен для всех. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, как менялась трансферная стоимость Квинси Промеса на протяжении его карьеры.

На пике в «Спартаке»

Начальная стоимость будущего игрока сборной Нидерландов доходила до 300 тысяч евро. Вполне неплохо для 20-летнего парня. Но продержалась она всего полтора года. В московский «Спартак» Квинси переходил, имея трансферную стоимость в размере 6,5 млн евро. При этом сам трансфер обошёлся«красно-белым» в 11,5 млн евро. Вот она российская действительность. Хочешь получить хорошего игрока – удваивай цену. Правда, вряд ли руководство «Спартака» пожалело. Будучи игроком «красно-белых», Промес за четыре полных проведённых сезона не забивал менее 10 мячей в лиге. Лучший показатель в сезоне-2015/2016 составляет 18 голов в 30 проведённых матчах РПЛ. Но настоящий расцвет для Промеса случился в сезоне-2017/2018, когда за 38 матчей в различных турнирах он отличился 21 раз. Учитывая, что во время выступлений за «Спартак» Промес стал основным игроком сборной Нидерландов и забил свои первые голы за неё, неудивительно, что на пике его цена достигала 24 млн евро!

Подешевел в Европе

Однако в «Севилью» в августе 2018 года Промес уходил за 21 млн евро. Ещё одна особенность нашего чемпионата: хочешь играть в Европе, надо уменьшить свои желания. Хотя «Спартак» и тут вряд ли прогадал. «Красно-белые» заработали почти 10 млн евро на перепродаже своего лидера, который принёс им чемпионский титул в сезоне-2016/2017. В Испании у Квинси совсем ничего не получилось: 3 гола в 49 матчах. Спасать карьеру пришлось в «Аяксе», где в первый год Промес забил 16 мячей в 28 матчах и поднял свою трансферную стоимость практически до пиковых значений – 22 млн евро. Когда дела стали плохи, то на помощь вновь пришёл «Спартак». 8,5 млн евро за игрока, который оценивался в 15 млн евро, стали хорошим подспорьем для «красно-белых». Но в «Аяксе» Квинси не выдавал и половины того, что делал в лучшие годы в «Спартаке». Поэтому нидерландский клуб готов был пойти на уступки.

32-летний Промес оценивался перед началом второй части сезона в 6 млн евро. Однако регулярные проблемы с законом достигли критической точки. Есть вероятность, что Квинси уже не вернётся в стан «Спартака». И обнуление его трансферной стоимости прямое тому подтверждение.

Как менялась трансферная стоимость Квинси Промеса

Год
Клуб
Трансферная стоимость, млн евро
2013 «Твенте» 0,3
2014 «Спартак» 6,5
2016 «Спартак» 18
2018 «Спартак» 24
2018 «Севилья» 20
2019 «Аякс» 22
2021 «Аякс» 15
2022 «Спартак» 11
2023 «Спартак» 6

Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции

Константин Лицин

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва РПЛ Квинси Промес ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
TEREX
22 Марта 2024 в 17:17
фууу..дык он типерь абнулЁный..)) факил патараписька..а то увидут куда нить на урал..))
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Садио Мане высказался о Клоппе Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал» Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды Артета выбрал трёх нападающих для «Арсенала» - известны все имена
Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена «Барселона» удивит громким трансфером – известно имя звёздного новичка «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Спортивные новости
Александр Кожевников раскритиковал работу судей в КХЛ Журова высказалась о поручении Путина правительству подготовить план участия россиян на Олимпиаде-2024 В Госдуме РФ высказались о девизе Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее — вместе» «Ак Барс» объявил об уходе Зинэтулы Билялетдинова «Спартак» разобрался с «Металлургом» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Марта
17:56 · Россия. Премьер-лига
Кудряшов высказался о возможном назначении Черчесова в «Спартак»
17:54 · Россия. Премьер-лига
Нагучев опубликовал трогательную картинку в память об Уткине и Розанове фото
16:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-звезда «Дома-2» намекнула на беременность от Промеса слухи
16:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
В субботу хабаровский СКА сыграет против «Тюмени»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о футбольных экспертах на телевидении эксклюзив
15:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал игроков, которые не едут на матч в Баку
12:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Черевченко — о «Торпедо»: Не знаю, откуда берутся такие слухи
12:35 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Если на Хлусевича есть спрос, то обязательно надо играть в сильных лигах»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции 4
11:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» может сменить тренера — известен кандидат слухи
11:06 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: Я против нового контракта для Карпина  1
09:12 · Россия. Премьер-лига
Дюков отреагировал на смерть Уткина
08:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рискованная ставка и прогноз на матч Сокол – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 24 марта 2024
08:23 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мевля завершит карьеру, он думает о нормальной жизни»
21 Марта
23:57 · Россия. Премьер-лига
Митрофанов считает, что ситуация с Промесом не является позором российского футбола
Все новости
Рекомендуем