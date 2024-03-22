Бывшая звезда «Дома-2» Мария Кулешова сообщила о своей беременности через социальные сети. 28-летняя девушка не называет имя отца будущего ребёнка, но даёт понять, что им является форвард «Спартака» Квинси Промес. Об этом информирует телеграм-канал «Инсайдер».

Так, на одну из публикаций Кулешова наложила песню, которую исполняет Промес. Кроме того, ранее девушка показывала совместную фотографию с нидерландским футболистом.

В настоящий момент Квинси Промес находится под арестом в ОАЭ. Ожидается, что футболист будет экстрадирован в Нидерланды, где он получил два тюремных срока. В обоих случаях была подана апелляция.