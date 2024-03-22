«Спартак» назвал игроков, которые не едут на матч в Баку

В субботу «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Нефтчи». На официальном сайте «красно-белых» был опубликован список игроков, отправляющихся в Азербайджан. Поскольку ряд футболистов отправился в свои сборные, спартаковцы взяли на предстоящий матч несколько представителей второй команды.

«Спартак» отмечает, что в Москве остаются Роман Зобнин, Хесус Медина и Виктор Мозес – они будут работать индивидуально. Также в списке отсутствуют Алексис Дуарте и Наиль Умяров – тренеры и медики решили поберечь этих игроков.

Отметим, что «Спартак» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.