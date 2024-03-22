Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» назвал игроков, которые не едут на матч в Баку

22 Марта 2024 • 15:29 Комментировать

В субботу «Спартак» проведёт товарищеский матч против «Нефтчи». На официальном сайте «красно-белых» был опубликован список игроков, отправляющихся в Азербайджан. Поскольку ряд футболистов отправился в свои сборные, спартаковцы взяли на предстоящий матч несколько представителей второй команды.

«Спартак» отмечает, что в Москве остаются Роман Зобнин, Хесус Медина и Виктор Мозес – они будут работать индивидуально. Также в списке отсутствуют Алексис Дуарте и Наиль Умяров – тренеры и медики решили поберечь этих игроков.

Отметим, что «Спартак» на текущий момент занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Роман Зобнин Виктор Мозес Наиль Умяров Хесус Медина Алексис Дуарте ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ «Ливерпуль» и «Манчестер Сити» хотят купить нападающего «Реала» Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба Пике ответил, был ли Месси одержим соперничеством с Роналду Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку Ямаль назвал игрока «Реала» своим самым трудным оппонентом Садио Мане высказался о Клоппе Вратарь «Краснодара» Сафонов: Отставка Ивича? Я сразу подумал — какой это плюс для команды Артета выбрал трёх нападающих для «Арсенала» - известны все имена Карвахаль объяснил, почему «Барселона» доверяет игрокам академии чаще, чем «Реал»
Умер Василий Уткин «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Раннее удаление Гайича и голы Миранчуков: сборная России разгромила Сербию в Москве «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды Новый владелец «Манчестер Юнайтед» назвал лучшего игрока в истории клуба «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были»
Спортивные новости
Александр Кожевников раскритиковал работу судей в КХЛ Журова высказалась о поручении Путина правительству подготовить план участия россиян на Олимпиаде-2024 В Госдуме РФ высказались о девизе Олимпийских игр «Быстрее, выше, сильнее — вместе» «Ак Барс» объявил об уходе Зинэтулы Билялетдинова «Спартак» разобрался с «Металлургом» и сократил отставание в серии Кубка Гагарина Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 22 Марта
16:14 · Россия. Премьер-лига
Экс-звезда «Дома-2» намекнула на беременность от Промеса слухи
16:06 · Россия. Мелбет-Первая лига
В субботу хабаровский СКА сыграет против «Тюмени»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев высказался о футбольных экспертах на телевидении эксклюзив
15:29 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» назвал игроков, которые не едут на матч в Баку
12:41 · Россия. Мелбет-Первая лига
Черевченко — о «Торпедо»: Не знаю, откуда берутся такие слухи
12:35 · Россия. Премьер-лига
Зарема: «Если на Хлусевича есть спрос, то обязательно надо играть в сильных лигах»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции 3
11:26 · Россия. Мелбет-Первая лига
«Торпедо» может сменить тренера — известен кандидат слухи
11:06 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: Я против нового контракта для Карпина  1
09:12 · Россия. Премьер-лига
Дюков отреагировал на смерть Уткина
08:28 · Россия. Мелбет-Первая лига
Рискованная ставка и прогноз на матч Сокол – Черноморец Мелбет-Первой лиги – 24 марта 2024
08:23 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мевля завершит карьеру, он думает о нормальной жизни»
21 Марта
23:57 · Россия. Премьер-лига
Митрофанов считает, что ситуация с Промесом не является позором российского футбола
22:42 · Россия. Премьер-лига
Хачатурянц подтвердил, что мог стать руководителем «Спартака»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Морозов дебютировал за сборную России
Все новости
Рекомендуем