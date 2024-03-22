Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в матче с Сербией (4:0).

- Судья справедливо удалил Гайича?

- В товарищеском матче можно было обойтись и желтой. Никто бы претензий не предъявил. Но этот матч стоит в реестре УЕФА, так что судья должен руководствоваться общими рекомендациями.

- Вам понравились Миранчук, Головин и Захарян?

- Они выглядели увереннее остальных. Но к ним могу добавить Хлусевича, тоже провёл хороший матч.

- В августе у Карпина заканчивается контракт с РФС. Он заслужил продление?

- Нас лишили права играть в официальных матчах. Так что оценивать работу Карпина нецелесообразно. Товарищеские матчи – это не критерий.

- Кто еще достоин возглавить нашу команду?

- Семак.

- А Юран?

- Он ставит закрытый футбол. Это не то, что необходимо сборной на текущий момент.