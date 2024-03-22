Бывший главный тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу сборной России в матче с Сербией (4:0).
- Судья справедливо удалил Гайича?
- В товарищеском матче можно было обойтись и желтой. Никто бы претензий не предъявил. Но этот матч стоит в реестре УЕФА, так что судья должен руководствоваться общими рекомендациями.
- Вам понравились Миранчук, Головин и Захарян?
- Они выглядели увереннее остальных. Но к ним могу добавить Хлусевича, тоже провёл хороший матч.
- В августе у Карпина заканчивается контракт с РФС. Он заслужил продление?
- Нас лишили права играть в официальных матчах. Так что оценивать работу Карпина нецелесообразно. Товарищеские матчи – это не критерий.
- Кто еще достоин возглавить нашу команду?
- Семак.
- А Юран?
- Он ставит закрытый футбол. Это не то, что необходимо сборной на текущий момент.
пс.. паходу карпуха са следуващива сезона шпортаг вазглавить.. кхе-кхе.. )))
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