Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» отметил, что считает правильным решением приглашать тренеров в качестве экспертов на телевидение.

«Дело в том, что тренеры действительно больше знают и могут рассказать об игре. Они просто проходят длинный путь в качестве игрока и тренера, а также образование получают специальное. Понятно, что они разбираются в деталях игры.

Но поэтому и это правильное решение звать на футбольные программы тренеров как экспертов. Это зародилось в начале 2000-х приглашать тренеров на телевидение. Не только для интервью, а именно для обсуждения, для аналитики и разбора некоторых моментов», — сказал Гаджиев.