Зарема: «Если на Хлусевича есть спрос, то обязательно надо играть в сильных лигах»

Зарема Салихова, жена бывшего владельца московского «Спартака» Леонида Федуна, поделилась мнением об игре защитника «красно-белых» и сборной России Даниила Хлусевича.
«Если на Хлусевича есть спрос, то обязательно надо играть в сильных лигах, если есть желание прогрессировать. В «Спартаке» на его место с удовольствием привезут очередного Рябчука», - цитирует Зарему Metaratings.ru.
В нынешнем сезоне Хлусевич провел 15 поединков, в которых отметился тремя забитыми мячами. Трансферная стоимость игрока оценивается в пять миллионов евро. Срок действующего контракта между Даниилом и «Спартаком» истекает летом 2026 года.
Бан пользователя