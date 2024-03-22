Форвард «Спартака» Промес нашёл способ, как избежать экстрадиции

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес стал резидентом ОАЭ по совету близкого окружения. Об этом рапортует Metaratings.ru.

Благодаря новому статусу 32-летний футболист рассчитывает избежать экстрадиции в Нидерланды, где на нем висят два уголовных срока. Промеса приговорили на 1,5 года за нападение с ножом на родственника, а также на шесть лет за участие в контрабанде наркотиков.

Квинси не смог вернуться из ОАЭ в Россию после завершения зимнего сбора. 29 февраля игрока задержали в аэропорту Дубая.

В текущем сезоне нидерландец повел 21 поединок, забил восемь мячей и сделал восемь ассистов.