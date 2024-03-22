Александр Мостовой: Я против нового контракта для Карпина 

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о том, что главный тренер сборной России Валерий Карпин может продлить контракт с РФС.

Эксперт отметил, что никак не относится к этому, но твёрдо стоит на своей позиции, что нельзя совмещать посты, к тому же такого нет нигде в мире.

«Да, ситуация непростая у нас, но тренер должен тренировать либо клуб, либо сборную. К чему это неопределенность?» - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что соглашение 55-летнего специалиста с РФС рассчитано до 31 июля.

Вчера, 21 марта, подопечные Валерия Карпина в товарищеском матче разгромили сборную Сербии со счётом 4:0.