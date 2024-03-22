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Дюков отреагировал на смерть Уткина

22 Марта 2024 • 09:12 Комментировать

Александр Дюков, президент РФС, высказался о смерти известного журналиста и комментатора Василия Уткина.

«Это потеря. Это человек, который любил футбол, который футбол понимал. У него был свой взгляд, он был яркий и нестандартный. На его комментариях многие болельщики выросли», - рассказал руководитель в эфире телеканала «Матч ТВ».

Напомним, что Василий ушел из жизни 19 марта. На момент смерти Уткину было 52 года. Как сообщалось в прессе, причиной смерти журналиста стал оторвавшийся тромб.

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Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин Александр Дюков
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