Агент: «Мевля завершит карьеру, он думает о нормальной жизни»

Футбольный агент Евгений Новиков высказался касательно будущего бывшего защитника московского «Спартака» и петербургского «Зенита» Михи Мевли.
«Миха, скорее всего, завершит карьеру. Он думает уже о нормальной жизни, так скажем. Пока просто голову приводит в порядок после карьеры футболиста, возвращается в обычную жизнь», - приводит слова агента «РБ Спорт».
Последним местом работы защитника был столичный «Спартак». В составе сборной Словении Мевля провел 50 поединков, в которых отметился двумя забитыми мячами. В чемпионате России Миха также поиграл за «Ростов» и «Сочи».
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