Морозов дебютировал за сборную России

Евгений Морозов, молодой центральный защитник московского «Локомотива» дебютировал за сборную России. Это случилось ближе к концовке матча россиян против сборной Сербии в Москве при счёте 3:0 в пользу команды России.

Морозову 23 года, в этом сезоне он отыграл за «Локо» в 21 матче в рамках Премьер-лиги и Кубка России, в них он оформил один гол. Вызов в сборную России на текущий мартовский сбор стал для Морозова дебютным в карьере.

Следить за концовкой матча между российской и сербской командами можно на нашем портале в текстовой трансляции. Россияне продолжают разгромно вести – 3:0.