Медийный футбольный клуб «Эгриси» в своём телеграм-канале обнародовал подробности церемонии прощания с Василием Уткиным, президентом команды и знаменитым футбольным комментатором. Он скоропостижно ушёл из жизни в минувший вторник, 19 марта.

Ранее сообщалось, что прощание с Василием Уткиным пройдет по адресу улица маршала Тимошенко, 25 в ЦКБ при президенте России в субботу, 23 марта с 11:00 до 14:00. В «Эгриси» уточнили, что с 11:00 до 12:00 попрощаться с Уткиным смогут родственники, друзья и коллеги. А с 12:00 до 14:00 – все желающие.

После прощания Василий Уткин будет похоронен в Балашихе на Никольско-Трубецком муниципальном кладбище при храме Рождества Пресвятой Богородицы. Погребение будет проходить с 16:00 до 17:00.

Одному из самых знаменитых футбольных комментаторов России последних десятилетий на момент смерти было всего лишь 52 года.

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