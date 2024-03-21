Раскрыта длительность контракта Вахании с «Ростовом»

Правый защитник «Ростова» Илья Вахания раскрыл срок своего контракта с донским клубом. На портале Transfermarkt указано, что трудовое соглашение Вахании с «Ростовом» заканчивается уже в конце текущего сезона, летом 2024 года.

«Нет, я изначально подписывал на более долгий срок. Сейчас он еще больше — на пять лет», - приводит слова Вахании «Матч ТВ». В «Ростове» молодой футболист появился летом 2023 года, перейдя свободным агентом из дубля питерского «Зенита».

В этом сезоне 23-летний Вахания сыграл за свой клуб в 22 матчах во всех турнирах. В них он оформил два забитых гола, а также два ассиста.