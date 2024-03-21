«УЕФА ставит Россию в пример по качеству работы ВАР» - генсек РФС

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря, высказался об оценке судейства в России со стороны УЕФА.

По словам Митрофанова, в УЕФА высоко оценивают уровень футбольного судейства в России, что было отражено в недавнем докладе Роберто Розетти.

«Так вот в этом докладе Розетти мы в первой десятке по уровню судейства среди всех 55 федераций. Нас ставят в пример по качеству работы VAR. Мы готовы себя ругать, но критика должна быть объективной», - цитирует Митрофанова «Чемпионат».

Стоит сказать, что тема судейства остаётся горячей в российском футбольном обществе даже с учётом работы системы ВАР. Чуть ли не после каждого тура Премьер-лиги разгораются дискуссии по поводу тех или иных решений арбитров.