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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«УЕФА ставит Россию в пример по качеству работы ВАР» - генсек РФС

21 Марта 2024 • 19:25 Комментировать

Максим Митрофанов, который в Российском футбольном союзе занимает должность генерального секретаря, высказался об оценке судейства в России со стороны УЕФА.

По словам Митрофанова, в УЕФА высоко оценивают уровень футбольного судейства в России, что было отражено в недавнем докладе Роберто Розетти.

«Так вот в этом докладе Розетти мы в первой десятке по уровню судейства среди всех 55 федераций. Нас ставят в пример по качеству работы VAR. Мы готовы себя ругать, но критика должна быть объективной», - цитирует Митрофанова «Чемпионат».

Стоит сказать, что тема судейства остаётся горячей в российском футбольном обществе даже с учётом работы системы ВАР. Чуть ли не после каждого тура Премьер-лиги разгораются дискуссии по поводу тех или иных решений арбитров.

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Максим Митрофанов Судейство ещё теги
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