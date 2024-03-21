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Пивоваров: «Наша дружба с «ОФК Белград» бессрочна»

21 Марта 2024 • 17:07 Комментировать

В четверг, 21 марта столичное «Динамо» объявило о начале сотрудничества с одним из сербских футбольных клубов – это «ОФК Белград». Павел Пивоваров, гендир «бело-голубых» дал комментарий по этому поводу.

«Мы подписали бессрочное соглашение, наша дружба – бессрочна и длится она очень давно. Мы смотрим в будущее и они – наши партнёры», - приводит слова Пивоварова телеканал «Матч ТВ».

Гендиректор «Динамо» добавил, что прорабатывается идея провести между клубами товарищеский матч. Такая игра уже должна была состояться на минувших зимних сборах в Турции, но не сложилось, «ОФК Белград» не смог прибыть в Турцию по политическим причинам.

«Динамо» начало сотрудничество с сербским клубом 

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Динамо Москва Офк Белград Павел Пивоваров ещё теги
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