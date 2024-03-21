«Динамо» начало сотрудничество с сербским клубом

«Динамо» объявило о начале сотрудничества с клубом «ОФК Белград». Стороны заключили соответствующий меморандум.
В рамках партнёрства «Динамо» и ОФК будут проводить между собой товарищеские матчи, а команды их академий – участвовать в детских международных турнирах. Кроме того, сотрудники «Динамо» и ОФК будут обмениваться опытом в различных сферах.
Отметим, что «Динамо» на текущий момент располагается на третьей позиции в турнирной таблице чемпионата России.
Остаётся добавить, что в четверг сборные России и Сербии проведут товарищеский матч на «ВТБ Арене». Не пропустите текстовую трансляцию на портале LiveResult.
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