Митрофанов: «УЕФА не может объяснить, почему Россия отстранена, а Израиль – нет»

Максим Митрофанов, занимающий пост генерального секретаря Российского футбольного союза, высказался на тему футбольных санкций. По словам Митрофанова, УЕФА не может объяснить, почему Россия отстранена от официальных турниров, в отличие от Израиля.

«В УЕФА нам не могут объяснить, почему мы отстранены, а Израиль – нет. Они молчат, потому что несамостоятельны в этом решении», - цитирует Митрофанова «Чемпионат».

Митрофанов отметил, что некоторые представители АФК обращались в ФИФА с предложением отстранить Израиль, но санкций не последовало.

Отметим, что санкции в отношении РФС работают уже более двух лет. Российские клубы и сборные не могут выступать в официальных международных соревнованиях.