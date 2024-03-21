«Спартак» обратился к Сергею Лаврову

«Спартак» обратился к Министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В четверг, 21 марта, Лавров празднует свой 74-й день рождения.

«Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и радостных эмоций от игры любимой команды!» - говорится в сообщении пресс-службы «красно-белых».

Как известно, Сергей Лавров является болельщиком «Спартака».

На текущий момент «Спартак» располагается на шестой позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Ближайший матч чемпионата команда Гильермо Абаскаля проведёт в субботу, 30 марта, - против «Урала» на своём поле. Игра стартует в 19:00 по московскому времени.