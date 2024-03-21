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Бубнов не понял решение Карпина по Соболеву

21 Марта 2024 • 14:22 Комментировать

Футбольный аналитик Александр Бубнов не понимает, почему главный тренер сборной России Валерий Карпин не вызвал в национальную команду нападающего «Спартака» Александра Соболева.

«Вопросы возникают только по Соболеву. Непонятно, кто в его отсутствие будет бороться за верховые мячи. Теряется смысл приглашения Пиняева и Зиньковского, которые могут эффективно навешивать», - передает слова Александра Sportbox.

Сборная России встретится с национальной командой Сербии сегодня, 21 марта. Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. Спарринг пройдет на стадионе «ВТБ Арена».

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Евро-Футбол.Ру,
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