Генсек РФС - о Промесе: «Не надо называть РПЛ лигой уголовников»

Максим Митрофанов, который является генсеком РФС, поделился мыслями о проблемах нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. 32-летнего игрока осудили на родине на 7,5 лет лишения свободы.

«Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников. Страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным. С точки зрения имиджа это вопрос не к лиге, а к работодателю», - передает слова Митрофанова «Чемпионат».

Напомним, что Промес был задержан в аэропорту Дубая и не смог вернуться с «красно-белыми» в Москву. Нападающего поместили под арест в ОАЭ.

В текущем сезоне РПЛ Квинси провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.