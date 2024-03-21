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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Генсек РФС - о Промесе: «Не надо называть РПЛ лигой уголовников»

21 Марта 2024 • 12:24 Комментировать (1)

Максим Митрофанов, который является генсеком РФС, поделился мыслями о проблемах нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса. 32-летнего игрока осудили на родине на 7,5 лет лишения свободы.

«Из-за Промеса, Влута и Томпсона не нужно называть РПЛ лигой уголовников. Страдает ли имидж РПЛ от ситуации с Промесом, то только окончательное решение суда может признавать человека виновным. С точки зрения имиджа это вопрос не к лиге, а к работодателю», - передает слова Митрофанова «Чемпионат».

Напомним, что Промес был задержан в аэропорту Дубая и не смог вернуться с «красно-белыми» в Москву. Нападающего поместили под арест в ОАЭ.

В текущем сезоне РПЛ Квинси провел 17 матчей, забил шесть голов и сделал шесть ассистов.

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Спартак Москва Максим Митрофанов Квинси Промес ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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One Live
21 Марта 2024 в 12:34
РПЛ давно стала лигой уголовников и наркоманов!
Игроки зенита и цска это подтвердят!
Так что тут Спартак не первый))
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