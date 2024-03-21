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Матвей Сафонов: Я не вижу смысла уходить из «Краснодара»

21 Марта 2024 • 12:16 Комментировать

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов высказался о своём будущем.

Вратарь отметил, что не видит смысла переходить в другой российский клуб, так как «Краснодар» является домом, где он вырос, и на данный момент он не видит других вариантов.

«Любое хорошее предложение из Европы должно рассматриваться. Если будут предложения, будем думать по мере их поступления», - приводит слова Сафонова «РБ Спорт».

Контракт 25-летнего футболиста с «быками» рассчитан до 31 января 2029 года.

В текущем сезоне он принял участие в 20 играх во всех турнирах, в которых восемь раз оставил ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Матвей Сафонов
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