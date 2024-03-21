Угальде рассказал, как чувствует себя в «Спартаке»

Новичок московского «Спартака» Манфред Угальде дал комментарий насчет своего перехода в стан «красно-белых».
«Хорошо себя чувствую здесь, общаюсь с группой футболистов. Плюс в том, что главный тренер – испанец. Ощущаю себя как дома, я всем доволен. Город и клуб меня впечатлили», - передает слова нападающего ESPN.
Угальде пополнил ряды московского клуба в зимнее трансферное окно. «Спартак» приобрел 21-летнего форварда у нидерландского «Твенте» за 13 миллионов евро. Манфред заключил контракт с «красно-белыми» до 2028 года.
По итогам 20 туров «Спартак» занимает шестое место в таблице РПЛ.
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