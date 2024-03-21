Семак оценил жребий Кубка России - «Зениту» выпал «Спартак»

Наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак дал комментарий относительно предстоящего противостояния с московским «Спартаком» в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России.
«Прибавилось два интересных матча. Это не плюс и не минус. Мы хотим бороться за победу в Кубке России. Мы должны быть готовы сыграть с любой командой. А дальше посмотрим», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Первая встреча между «красно-белыми» и «сине-бело-голубыми» состоится 3 апреля в Москве. Ответный поединок пройдет через две недели в Санкт-Петербурге.
В Премьер-лиге «Зенит» занимает первое место, а «Спартак» - шестое.
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