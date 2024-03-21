Семак высказался о переносе 21-го тура РПЛ

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о переносе 21-го тура Российской премьер-лиги.
«Не знали, что тур перенесут. До последнего все время ждем. Конечно, не очень приятно, на мой взгляд, можно было найти даты, чтобы сыграть в это время. Но не мы принимаем решения», - приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».
Напомним, что 21-й тур чемпионата страны был перенесен из-за выборов президента России, которые прошли с 15 по 17 марта.
По итогам 20 туров РПЛ «сине-бело-голубые» набрали 40 очков и занимают первое место в турнирной таблице. Турнир возобновится в последних числах марта.
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