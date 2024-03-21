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Ахметов - об Ивиче: «Руководство «Краснодара» знает, что делает»

21 Марта 2024 • 11:39 Комментировать

Бывший полузащитник «Краснодара», а ныне футболист петербургского «Зенита» Ильзат Ахметов отреагировал на увольнение Владимира Ивича с поста главного тренера «быков».

«Удивила отставка. Но это внутреннее дело клуба. Наверное, они знают, что творится, и что нужно для них. С нашей стороны может быть не все очевидно. Это их дело, они решают и принимают решение», - передает слова хавбек «Спорт-Экспресс».

Об отставке Ивича было объявлено около недели назад. Вместо него руководить командой до конца сезона будет Мурад Мусаев.

После 20 туров Премьер-лиги краснодарцы с 39 баллами занимают второе место в турнирной таблице.

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Краснодар Ильзат Ахметов Владимир Ивич ещё теги
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