Семак: «Караваев чувствует себя хорошо»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии защитника Вячеслава Караваева, который пропустил матч против «Урала и московского «Динамо».

Специалист отметил, что игрок чувствует себя хорошо, и надеется, что он сможет сыграть в товарищеском матче против сербской «Црвены Звезды», который состоится в субботу, 23 мая, в Белграде.

«Это очень важный игрок для нас, особенно с учетом плотного календаря», - приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

В текущем сезоне 28-летний футболист принял участие в 18 играх, в которых трижды ассистировал партнёрам по команде.