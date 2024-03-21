«Зенит» лучше «Манчестер Сити» по интересному показателю, сравнение стоимости с клубами АПЛ

В чемпионате России «Зенит» – бесспорный фаворит по всем показателям: самые дорогие игроки, самые большие заработные платы, самая высокая трансферная стоимость состава. Но интересно, как выглядит наш чемпион среди лучших английских команд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает стоимость питерского «Зенита» и клубов АПЛ.
«Манчестер Сити» = 8 «Зенитов»
Трансферная стоимость игроков «Манчестер Сити» превышает аналогичный показатель питерского клуба в 7,9 раза. Не так уж и много, если сравнить по качеству результатов. «Манчестер Юнайтед» превосходит коллектив Сергея Семака по трансферной стоимости игроков всего лишь в 4,6 раза. К тому же в заявке на сезон у «красных дьяволов» 27 игроков, у «Зенита» 25. Настоящий рекордсмен по удельной стоимости игроков – «Манчестер Сити»: 22 игрока в заявке со средней стоимостью футболиста 57,7 млн евро. Отметим, что даже тройка самых дорогих игроков «Зенита» – Вендел (22 млн евро), Клаудиньо (18 млн евро) и Дуглас Сантос (15 млн евро) – не дотягивает до средней стоимости «горожан». А трансферная стоимость одного Эрлинга Холанна (180 млн евро) дороже, чем весь состав питерского клуба.
Дороже двух клубов АПЛ и вратаря «Манчестер Сити»
Зато «Зенит» выигрывает по другому показателю. Минимальная трансферная стоимость игрока питерского клуба составляет 400 тысяч евро. Принадлежит она голкиперу Александру Васютину. Самый «дешёвый» у «Манчестер Сити» тоже голкипер: 38-летний Скотт Карсон оценивается в 200 тысяч евро. Отметим, что и у «Манчестер Юнайтед» минимальная трансферная стоимость игрока в заявке составляет 250 тысяч евро. Это Том Хитон, тоже голкипер.
Тягаться с грандами АПЛ, конечно, дело неблагодарное. Однако трансферная стоимость игроков «Зенита» вполне сопоставима с аналогичным показателем аутсайдеров чемпионата Англии. Трансферная стоимость игроков в заявке «Зенита» дороже, чем у клубов«Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун». При этом самый дорогой игрок «Шеффилд Юнайтед» Анел Ахмедходжич оценивается в 18 млн евро, а Альберт-Мбойо Локонга из «Лутон Таун» стоит 15 млн евро. «Зенит» выше и по этому показателю, имея в своём составе уже упомянутого Вендела (22 млн евро).
Но вряд ли это означает, что «Зенит» смог бы бороться за выживание в АПЛ.
Трансферная стоимость игроков в заявке клубов АПЛ по отношению к трансферной стоимости игроков «Зенита»
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|«Зенит»
|160,3
|«Манчестер Сити»
|1 270
|7,9
|«Арсенал»
|1 120
|7,0
|«Челси»
|928,3
|5,8
|«Ливерпуль»
|921.4
|5,7
|«Тоттенхэм»
|777,3
|4,8
|«Манчестер Юнайтед»
|734,2
|4,6
|«Бёрнли»
|256,1
|1,6
|«Шеффилд Юнайтед»
|143,4
|0,9
|«Лутон Таун»
|125,1
|0,8
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