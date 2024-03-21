Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Зенит» лучше «Манчестер Сити» по интересному показателю, сравнение стоимости с клубами АПЛ

21 Марта 2024 • 12:00 Комментировать (1)

В чемпионате России «Зенит» – бесспорный фаворит по всем показателям: самые дорогие игроки, самые большие заработные платы, самая высокая трансферная стоимость состава. Но интересно, как выглядит наш чемпион среди лучших английских команд. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» сравнивает стоимость питерского «Зенита» и клубов АПЛ.

«Манчестер Сити» = 8 «Зенитов»

Трансферная стоимость игроков «Манчестер Сити» превышает аналогичный показатель питерского клуба в 7,9 раза. Не так уж и много, если сравнить по качеству результатов. «Манчестер Юнайтед» превосходит коллектив Сергея Семака по трансферной стоимости игроков всего лишь в 4,6 раза. К тому же в заявке на сезон у «красных дьяволов» 27 игроков, у «Зенита» 25. Настоящий рекордсмен по удельной стоимости игроков – «Манчестер Сити»: 22 игрока в заявке со средней стоимостью футболиста 57,7 млн евро. Отметим, что даже тройка самых дорогих игроков «Зенита» – Вендел (22 млн евро), Клаудиньо (18 млн евро) и Дуглас Сантос (15 млн евро) – не дотягивает до средней стоимости «горожан». А трансферная стоимость одного Эрлинга Холанна (180 млн евро) дороже, чем весь состав питерского клуба.

Дороже двух клубов АПЛ и вратаря «Манчестер Сити»

Зато «Зенит» выигрывает по другому показателю. Минимальная трансферная стоимость игрока питерского клуба составляет 400 тысяч евро. Принадлежит она голкиперу Александру Васютину. Самый «дешёвый» у «Манчестер Сити» тоже голкипер: 38-летний Скотт Карсон оценивается в 200 тысяч евро. Отметим, что и у «Манчестер Юнайтед» минимальная трансферная стоимость игрока в заявке составляет 250 тысяч евро. Это Том Хитон, тоже голкипер.

Тягаться с грандами АПЛ, конечно, дело неблагодарное. Однако трансферная стоимость игроков «Зенита» вполне сопоставима с аналогичным показателем аутсайдеров чемпионата Англии. Трансферная стоимость игроков в заявке «Зенита» дороже, чем у клубов«Шеффилд Юнайтед» и «Лутон Таун». При этом самый дорогой игрок «Шеффилд Юнайтед» Анел Ахмедходжич оценивается в 18 млн евро, а Альберт-Мбойо Локонга из «Лутон Таун» стоит 15 млн евро. «Зенит» выше и по этому показателю, имея в своём составе уже упомянутого Вендела (22 млн евро).

Но вряд ли это означает, что «Зенит» смог бы бороться за выживание в АПЛ.

Трансферная стоимость игроков в заявке клубов АПЛ по отношению к трансферной стоимости игроков «Зенита»

Клуб
Трансферная стоимость, млн евро
Во сколько раз стоимость клубов АПЛ превосходит «Зенит»
«Зенит» 160,3  
«Манчестер Сити» 1 270 7,9
«Арсенал» 1 120 7,0
«Челси» 928,3 5,8
«Ливерпуль» 921.4 5,7
«Тоттенхэм» 777,3 4,8
«Манчестер Юнайтед» 734,2 4,6
«Бёрнли» 256,1 1,6
«Шеффилд Юнайтед» 143,4 0,9
«Лутон Таун» 125,1 0,8

Дороже, чем 10 клубов РПЛ: Сколько «Факелов» входит в состав «Зенита»

«Новая школа»: Кто из известных игроков становится успешным тренером

Константин Лицин

 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Челси Ливерпуль Зенит Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Арсенал Лондон АПЛ РПЛ ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии (1) Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
ВетерПеремен
21 Марта 2024 в 12:31
Сравнение чего-то с пальцем)
А в космической теории - боролся бы за выживание в чемпионшипе.
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу Стала известна сумма штрафа Промеса «Челси» и «Манчестер Сити» могут быть исключены из АПЛ «Реал» готов продать звезду в АПЛ – два клуба заинтересованы В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу «Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста «Манчестер Юнайтед» хочет купить трёх игроков «Барселоны» - известны все имена Винисиус бахнул дубль и схлопотал бан: «Реал» разделал «Осасуну», хоть и пропустил дважды «Манчестер Юнайтед» забил два гола за девять минут овертайма и выбил «Ливерпуль» из Кубка Англии
Спортивные новости
Плющев — об Овечкине: «Саша вносит большой вклад в игру «Вашингтона», этим он отличается от остальных» Экс-тренер сборной России высказался о неудачной игре «Динамо» в серии плей-офф КХЛ с «Трактором» Канарейкин: «Жду и надеюсь, что «Спартак» сможет выиграть третий матч серии у «Металлурга» Свищёв — о Бахе: «Мне казалось, что президент МОК должен делать всё, чтобы спорт процветал» Арина Соболенко высказалась о смерти Константина Кольцова Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 21 Марта
13:08 · Россия. Премьер-лига
Гладилин считает, что «Спартаку» не нужно покупать игрока на замену Промесу
12:42 · Россия. Премьер-лига
Семак ответил, кто может сыграть в атаке «Зенита» в отсутствии Сергеева и Кассьерры
12:31 · Россия. Премьер-лига
Агент Дркушича рассказал о будущем словенца в «Сочи»
12:24 · Россия. Премьер-лига
Генсек РФС - о Промесе: «Не надо называть РПЛ лигой уголовников» 1
12:16 · Россия. Премьер-лига
Матвей Сафонов: Я не вижу смысла уходить из «Краснодара»
11:58 · Россия. Премьер-лига
Угальде рассказал, как чувствует себя в «Спартаке»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Танасиевич назвал Адамова самым сложным нападающим, против которого он играл в России
11:51 · Россия. Премьер-лига
Семак оценил жребий Кубка России - «Зениту» выпал «Спартак»
11:44 · Россия. Премьер-лига
Семак высказался о переносе 21-го тура РПЛ
11:40 · Россия. Премьер-лига
Танасиевич назвал европейские клубы, в которых мог бы выступать Тюкавин
11:39 · Россия. Премьер-лига
Ахметов - об Ивиче: «Руководство «Краснодара» знает, что делает»
11:34 · Россия. Премьер-лига
Семак: «Караваев чувствует себя хорошо»
11:27 · Россия. Премьер-лига
Семак рассказал о состоянии Андрея Мостового
11:11 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Оренбурга» Андреев: «Если Адамов останется, то уберём розовую форму»
10:41 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев высказался о ситуации между Джикией и «Спартаком»
Все новости
Рекомендуем