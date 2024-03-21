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Новосельцев высказался о ситуации между Джикией и «Спартаком»

21 Марта 2024 • 10:41 Комментировать

Бывший футболист «Сочи» Иван Новосельцев высказался о ситуации между «Спартаком» и защитником столичного клуба Георгием Джикией.

Эксперт отметил, что игроку нужно просто потерпеть, и, по его мнению, нет смысла куда-то уходить.

«Георгий сам это прекрасно понимает, как и его агент. Сейчас он точно этого уже не сделает, только летом. Джикии просто нужно тренироваться и выполнять свою роль», - приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, что контракт 30-летнего футболиста с «красно-белыми» рассчитан до 31 мая.

В текущем сезоне Джикия принял участие в десяти играх во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Иван Новосельцев Георгий Джикия ещё теги
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