Новосельцев – о ситуации с Промесом: «Это стресс и для команды, и для тренера»

Бывший футболист питерского «Зенита» Иван Новосельцев высказался о ситуации с нападающим московского «Спартака» Квинси Промесом.

Эксперт отметил, что отсутствие игрока является серьезной потерей для «красно-белых», ведь он был лидером клуба, и, по его мнению, заменить его равноценно сейчас некем.

«А сейчас они играют без лучшего игрока, еще и обстоятельства громкие, о которых знают все. Это стресс и для команды, и для тренера», - приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, что один из лучших бомбардиров в истории «Спартака» находится под стражей в ОАЭ по запросу прокуратуры Нидерландов, так как он на родине был заочно приговорен к 7,5 годам тюремного заключения.