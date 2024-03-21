Иван Новосельцев: «Дам где-то 85%, что «Зенит» станет чемпионом»

Бывший игрок «Ростова» Иван Новосельцев высказался о чемпионской гонке в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги.

Экс-игрок сборной России отметил, что интрига будто исчезает, если судить по последним играм «Краснодара», однако он считает позитивным тот факт, что московское «Динамо» может побороться за золотые медали.

«Возможно, «бело-голубые» составят конкуренцию «Зениту». Но сейчас дам где-то 85%, что «Зенит» станет чемпионом, хотя интриги хочется», - приводит слова Новосельцева «Матч ТВ».

Напомним, что после 20 туров РПЛ «Зенит» лидирует в турнирной таблице, опережая «Краснодар» на одно очко.