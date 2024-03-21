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Адамов рассказал об интересе французского топ-клуба

21 Марта 2024 • 09:07 Комментировать

Защитник петербургского «Зенита» Арсен Адамов, ныне выступающий на правах аренды за «Оренбург», рассказал о несостоявшемся переезде в Европу. По словам футболиста, интерес к нему проявлял французский «Марсель».

«В Европе хочется поиграть каждому футболисту, в сильных чемпионатах. Предложений не было, был интерес. От кого был интерес? Когда играл за «Урал», от «Марселя», - рассказал футболист на ютуб-канале «СБГ Истории».

В текущем сезоне защитник принял участие в 19 поединках во всех турнирах. На его счету две голевые передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 1,5 миллиона евро.

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