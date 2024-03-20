Вечером 19 марта скончался футбольный комментатор Василий Уткин. Комментатор, которого знали далеко за пределами футбола даже те люди, кто никогда этим видом спорта и в помине не интересовались. Сердце журналиста перестало биться на 53-м году жизни.

Помимо журналистики, у Уткина был и любительский, а также медиафутбольный клуб «Эгриси». Вечером 20 марта «Эгриси» играет против «Матч ТВ», игроки клуба вышли на поле в футболках с известной фразой своего ушедшего владельца: «Играйте в футбол!».

Напомним, что причиной скоропостижного ухода из жизни Василия Уткина стала тромбоэмболия лёгочной артерии.