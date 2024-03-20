Адамов: Любой российский футболист хочет играть в «Зените»

Футболист «Зенита» Арсен Адамов рассказал о своём решении перейти в петербургский клуб.

Адамов подписал четырёхлетний контракт с «Зенитом» в 2022 году. Сейчас защитник выступает за «Оренбург», арендное соглашение действует до 30 июня.

- Любой российский футболист, даже не только российский, хочет играть в «Зените», быть в команде чемпионов, - рассказал Адамов в интервью YouTube-каналу «СБГ Истории».

Адамов с «Зенитом» дважды становился чемпионом России и столько же раз выигрывал Суперкубок страны.

В текущем сезоне футболист провёл 19 игр и отдал два ассиста на партнёров. Трансферная стоимость Адамова оценивается в 1,5 млн евро.