Бабич мог перейти в «Динамо» вместо «Спартака»

Скаут московского «Динамо» Йован Танасиевич рассказал, что центрбек московского «Спартака», серб Срджан Бабич мог перейти не к «красно-белым», а к их заклятым конкурентам – «бело-голубым». Но этому сбыться было не суждено.

«Знаю, Бабич присутствовал у нас в списках. Вообще там очень много игроков, большинству клубов надо поучиться, как в этом плане работает «Динамо», - рассказывает Танасиевич Sport24.

Скаут добавил, что и сейчас Бабич вряд ли бы понадобился динамовцам. В клубе есть Роберто Фернандес, который, по мнению Йована, гораздо лучше Бабича.

«Считаю, он сильнее», - заключил Танасиевич.

Срджан защищает цвета «Спартака» с прошлого лета. Он перешёл в московский клуб из «Альмерии».