Елич рассказал, почему Кержакова уволили из сербского «Спартака»

Директор академии «Црвены Звезды» Никола Елич ответил на вопрос, почему сербский «Спартак» из Суботицы так быстро уволил Александра Кержакова.

Напомним, российский специалист возглавлял «Спартак» с июня по ноябрь 2023 года.

По словам Елича, в Сербии очень тяжело работать тренером в средних командах, ведь там никто не любит ждать.

— Если результата нет за первые три-четыре тура, то тренера увольняют. Мы стараемся менять это, — приводит слова Елича «Спорт-Экспресс».

По итогам 26 сыгранных туров «Црвена Звезда» располагается на первой строчке чемпионата Сербии, а «Спартак» идет на десятой позиции.