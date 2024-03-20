Митрофанов: «Карпин – фанатик футбола, обожает работу в клубе и сборной»

Максим Митрофанов, генсек РФС порассуждал о том, каково Валерию Карпину совмещать два тренерских поста – в «Ростове», клубе РПЛ и сборной России – во время пауз на международные матчи.

«Карпин – фанатик футбола, обожает работу в клубе и сборной. Он говорил мне, что не ожидал, что в сборной работать так круто. При этом, попал он в неё в тяжелейший период в истории», - говорит Митрофанов «Чемпионату».

Почему тяжелейший? Среди аргументов чиновник упомянул то, что Карпину приходится не только тренировать, но и дополнительно мотивировать игроков для игры в сборной, а также отвечать на не всегда понятные вопросы.

«Ещё и с логистикой тяжело», - заключил Митрофанов.

Ранее Митрофанов заявил о том, что ожидает новый контракт Карпина со сборной России в конце сезона. На данный момент Валерий Георгиевич слишком занят, чтобы заниматься переговорами.