«Динамо» и «Крылья Советов» 23 марта проведут товарищескую игру

23 марта «Динамо» сыграет с самарскими «Крыльями Советов» в товарищеском матче.

Об этом сообщается в социальных сетях московского клуба. Начало встречи запланировано на 12:00 по мск. Отмечается, что матч пройдёт в закрытом режиме для журналистов и болельщиков, но будет транслироваться в прямом эфире.

«Динамо» имеет в своём активе 38 очков и занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла. «Крылья Советов» с 29 очками занимают восьмую строчку.

31 марта «бело-голубые» в рамках 21-го тура РПЛ на своём поле примут «Ростов». «Крылья Советов» в тот же день встретятся с петербургским «Зенитом».