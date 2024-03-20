Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы Артёма Дзюбы продолжить карьеру в Китае.

«У него любые есть варианты. Может быть, останется в «Локомотиве». Мы не знаем тонкостей его контракта и не знаем, что он сам хочет. Понятное дело, что со Слуцким его удобно, потому что они понимают друг друга с полуслова, не знаю, как в футбольном плане, но в юморе - 100%. Посмотрим, как сложится его судьба, что у него получится и что будет с «Локомотивом», — сказал Булыкин.

Леонид Слуцкий зимой 2024 года возглавил китайский клуб «Шанхай Шэньхуа». Под руководством российского тренера команда успела завоевать Суперкубок Китая. В чемпионате страны после двух туров «Шанхай» лидирует в турнирной таблице.