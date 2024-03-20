Балахнин полагает, что Осипенко уже поздно думать о карьере в Европе

Центральный защитник «Ростова» и сборной России Максим Осипенко является весьма результативным игроком для своего амплуа. В целом, этого центрбека выделяют многие эксперты, называя одним из самых сильных и талантливых во всём российском футболе.

Правда, бывший тренер дончан и эксперт Сергей Балахнин полагает, что Осипенко уже поздно думать о своей карьере в Европе, куда защитник в свои 29 лет ещё может перебраться в теории.

«Осипенко уже 29 лет, не будем рассуждать поздно или рано он раскрылся. Но будь он действительно был в порядке, наверное, его бы пригласили в Европу или хотя бы были бы слухи об интересе к нему», - рассуждает Балахнин для Legalbet, добавив, что Осипенко уже поздно думать о карьере в Европе и вряд ли кто-то даст за него большие деньги.

На счету Осипенко в этом сезоне семь голов в 18 матчах за свой донской клуб.