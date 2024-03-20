Бывший главный тренер клубов РПЛ Гаджи Гаджиев в интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» вспомнил, как Василий Уткин звал его в свою программу.

«Мы знакомы давно, мы в принципе понимали друг друга чаще всего. Безусловно, Вася - талантливый человек, с чувством юмора и профессиональным подходом к своим обязанностям. Какая-то эпоха своя. Он ведь начинал у истоков передач на телевидении.

Была ситуация, когда Уткин усиленно уговаривал меня пойти к нему на телеканал работать. Я был одно время без работы без команды. Я отказался. Я сказал, что это не моя работа быть экспертом на телевидении. Они хотели меня видеть. Жалею ли я? Нет, конечно, это не моё», — сказал Гаджиев.