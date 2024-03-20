Радич: «Очень плохо, что российский футбол загубил Красножана»

Бывший сербский голкипер нальчикского «Спартака» и «Ростова» Деян Радич вспомнил один из скандальных эпизодов российского футбола 2010 годов. Это увольнение Юрия Красножана с поста главного тренера московского «Локомотива» за якобы договорной матч с «Анжи» (1:2). По мнению Радича, слухи о договорном характере игры – полный бред.

«Очень плохо, что российский футбол загубил его. Не верю, что тот матч мог быть договорным. Я уверен, что Красножану это не нужно было», - вспоминает Радич для Metaratings.

Как добавил Радич, Красножан как тренер ему очень многое дал в футбольной карьере.

«Если бы я Анатольевича не встретил, то очень многому в футболе не научился», - заключил Деян.

Вот что четыре года назад сам Красножан говорил об этой странице своей биографии.