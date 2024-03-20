Стало известно, кто организовывает похороны Василия Уткина

Во вторник не стало Василия Уткина – известный спортивный журналист умер на 53-м году жизни. Стало известно, что организацию похорон Уткина взял на себя клуб «Эгриси» из Медиалиги.

«Мы отвечаем за организацию похорон и обязательно расскажем, где и когда можно будет попрощаться с нашим другом. Скорее всего, точная информация будет завтра днём», - говорится в сообщении в телеграм-канале «Эгриси».

Стоит сказать, что Василий Уткин был владельцем «Эгриси».

Василий Уткин был одним из самых цитируемых спортивных журналистов России. Он регулярно высказывал мнение по поводу тех или иных событий из мира футбола.

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