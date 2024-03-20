Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, кто организовывает похороны Василия Уткина

20 Марта 2024 • 17:47 Комментировать

Во вторник не стало Василия Уткина – известный спортивный журналист умер на 53-м году жизни. Стало известно, что организацию похорон Уткина взял на себя клуб «Эгриси» из Медиалиги.

«Мы отвечаем за организацию похорон и обязательно расскажем, где и когда можно будет попрощаться с нашим другом. Скорее всего, точная информация будет завтра днём», - говорится в сообщении в телеграм-канале «Эгриси».

Стоит сказать, что Василий Уткин был владельцем «Эгриси».

Василий Уткин был одним из самых цитируемых спортивных журналистов России. Он регулярно высказывал мнение по поводу тех или иных событий из мира футбола.

Карпин сделал трогательную публикацию после смерти Василия Уткина

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин эгриси
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу Стала известна сумма штрафа Промеса «Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
Спортивные новости
Канарейкин: На данный момент Восток сильнее Запада в КХЛ Максим Кузнецов: «Динамо» не хватает вратаря» Вайсфельд: «Теперь «Динамо» не хватает уверенности» Канарейкин: «Безусловно Кучеров стоит в одном ряду с Овечкиным» Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
18:30 · Россия. Премьер-лига
Карпин рассказал, что случилось с Андреем Мостовым
18:24 · Россия. Премьер-лига
Радич: «Очень плохо, что российский футбол загубил Красножана»
17:56 · Россия. Премьер-лига
Точилин считает, что летом игроков «Крыльев Советов» могут раскупить 1
17:47 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, кто организовывает похороны Василия Уткина
17:34 · Россия. Премьер-лига
«Спартак» готов выделить 15 миллионов евро на замену Промесу слухи
17:29 · Россия. Премьер-лига
Лишь один игрок не вышел на предматчевую тренировку сборной России
17:24 · Россия. Премьер-лига
Назван единственный игрок РПЛ с 10 и более голами и ассистами с 2023 года
17:08 · Россия. Премьер-лига
Брейдо: «Говорить о переговорах ЦСКА с Огунданой преждевременно»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Короман ответил, когда «Динамо» станет чемпионом
16:53 · Россия. Премьер-лига
«Надо прощаться»: Геркус оценил ситуацию с Промесом
16:37 · Россия. Премьер-лига
Захарян: Шварц поздравил меня с первым голом в Испании, Личка — нет
16:27 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Сейчас в «Краснодаре» необычный период»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартаку» нужно цепляться за Кубок России»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Я бы не сказал, что Дзюба — обуза для «Локомотива»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Первак — об увольнении Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»
Все новости
Рекомендуем