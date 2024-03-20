Назван единственный игрок РПЛ с 10 и более голами и ассистами с 2023 года

Максим Глушенков, форвард московского «Локомотива» – единственный игрок с более чем десятью голами и голевыми передачами в РПЛ с начала 2023 года. Фактом делится Opta Sports.

Так, с момента своего перехода в «Локомотив» зимой 2023 года Максим оформил 10 голов и 10 ассистов в 33 матчах в РПЛ. Таким образом, он стал единственным игроком с двузначным числом голов и ассистов на этом отрезке. А по сумме голов и передач без учёта пенальти Глушенков (20) уступает только Джону Кордобе из «Краснодара» (23) и Матео Кассьерре из «Зенита» (21).

Отметим, что Глушенков не был вызван на мартовский сбор национальной команды России. Ранее Валерий Карпин, рулевой российской сборной указал на минус Максима.