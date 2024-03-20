Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Короман ответил, когда «Динамо» станет чемпионом

20 Марта 2024 • 17:05 Комментировать

Бывший футболист «Динамо» Огнен Короман считает, что у команды нет шансов выиграть титул чемпиона России в этом сезоне.

«Борьба ещё будет, но стать чемпионами в этом сезоне нереально. Первым будет «Зенит», - сказал Короман, чьи слова приводит «РБ Спорт».

В то же время Короман отметил, что «Динамо» сможет выиграть титул Премьер-лиги в обозримом будущем.

«Через год или два», - так ответил Короман на вопрос, когда «Динамо» станет чемпионом.

После двадцати сыгранных туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на одно очко, а от «Зенита» - на два.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Огнен Короман
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу Стала известна сумма штрафа Промеса «Манчестер Юнайтед» неожиданно стал лучшим клубом АПЛ в текущем сезоне по необычному показателю
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
Спортивные новости
Максим Кузнецов: «Динамо» не хватает вратаря» Вайсфельд: «Теперь «Динамо» не хватает уверенности» Канарейкин: «Безусловно Кучеров стоит в одном ряду с Овечкиным» Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
17:08 · Россия. Премьер-лига
Брейдо: «Говорить о переговорах ЦСКА с Огунданой преждевременно»
17:05 · Россия. Премьер-лига
Короман ответил, когда «Динамо» станет чемпионом
16:53 · Россия. Премьер-лига
«Надо прощаться»: Геркус оценил ситуацию с Промесом
16:37 · Россия. Премьер-лига
Захарян: Шварц поздравил меня с первым голом в Испании, Личка — нет
16:27 · Россия. Премьер-лига
Сафонов: «Сейчас в «Краснодаре» необычный период»
15:55 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Спартаку» нужно цепляться за Кубок России»
15:29 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Я бы не сказал, что Дзюба — обуза для «Локомотива»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Первак — об увольнении Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Честно, я обалдел от такой формулировки»: Первак спросил у руководителя «Спартака», зачем продлили контракт с Абаскалем
15:03 · Россия. Премьер-лига
Первак заявил, что после ухода Федуна в «Спартаке» стало хуже 1
15:01 · Россия. Премьер-лига
Хёведес — о своём уходе из «Шальке»: «Мне было очень больно»
14:41 · Россия. Премьер-лига
«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» - самые дорогие команды РПЛ
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии Караваева
14:25 · Россия. Премьер-лига
Дзюба, Смолов и Нино – самые подешевевшие игроки РПЛ
14:19 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» стал самым подорожавшим игроком РПЛ
Все новости
Рекомендуем