Короман ответил, когда «Динамо» станет чемпионом

Бывший футболист «Динамо» Огнен Короман считает, что у команды нет шансов выиграть титул чемпиона России в этом сезоне.

«Борьба ещё будет, но стать чемпионами в этом сезоне нереально. Первым будет «Зенит», - сказал Короман, чьи слова приводит «РБ Спорт».

В то же время Короман отметил, что «Динамо» сможет выиграть титул Премьер-лиги в обозримом будущем.

«Через год или два», - так ответил Короман на вопрос, когда «Динамо» станет чемпионом.

После двадцати сыгранных туров «Динамо» располагается на третьей позиции в турнирной таблице Премьер-лиги. От «Краснодара» команда Марцела Лички отстаёт на одно очко, а от «Зенита» - на два.