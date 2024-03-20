«Надо прощаться»: Геркус оценил ситуацию с Промесом

Известный футбольный функционер Илья Геркус высказался о ситуации форварда «Спартака» Квинси Промеса. Как известно, футболиста недавно арестовали в ОАЭ и в обозримом будущем могут выдать Нидерландам. На родине Промес получил семь с половиной лет тюрьмы по двум делам, но подал апелляции.

Геркус указал на высокий уровень Промеса как футболиста, но при этом отметил, что «Спартаку» нужно начинать прощаться с форвардом.

«Конечно, многие всё ещё его сильно любят, но мне кажется, что с ним надо потихоньку прощаться. Слишком существенные минусы в этой истории для клуба», - цитирует Геркуса «РБ Спорт».

Геркус отметил, что в истории с Промесом нет хорошего решения.

Появилась информация о жизни Промеса за решёткой