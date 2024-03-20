Захарян: Шварц поздравил меня с первым голом в Испании, Личка — нет

Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян ответил на вопрос, кто из руководства и тренеров «Динамо» поздравил его с первым голом в Испании.

Напомним, 20-летний хавбек забил дебютный мяч за «Реал Сосьедад» в игре минувшего тура чемпионата Испании с «Кадисом» (2:0).

«Дмитрий Александрович Гафин поздравлял, тренер (Марцел Личка) – нет, Сандро Шварц поздравил, ребята и персонал из команды», — цитирует Захаряна «РИА Новости Спорт».

Футболист заявил, что его никак не тревожила ситуация с результативностью, отметив, что он просто продолжал работать и знал, что скоро забьет.

В 31 матче за «Реал Сосьедад» на счету россиянина один забитый гол и одна голевая передача.

