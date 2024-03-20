Футбольный мир потерял голос: Каким мы запомнили Василия Уткина

19 марта случилось ужасное событие — ушёл из жизни легендарный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин. Ему было 52 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило рассказать, чем запомнился известный всей стране футбольный обозреватель.

Карьера

Первую работу на телевидении Уткин получил в 1992 году, став редактором программы «Политбюро» на Первом канале. Однако там он продержался недолго и уже в 1994 году перебрался на НТВ и НТВ-Плюс, где до 2012 года (с перерывами) был участником, а позже ведущим программы «Футбольный клуб». До 2015 года Уткин комментировал футбольные матчи, за что дважды в карьере был награждён «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». Кроме того, Уткин работал в различных интернет-порталах и изданиях, среди которых Sports.ru, «Газета.Ру», «Советский спорт», PROспорт и многие другие.

С октября 2015 года Уткин работал на телеканале «Матч ТВ», став ведущим программы «Все на Матч!» и комментатором футбольных игр, но спустя три месяца был отстранён от работы, а позже уволен. После чего Уткин комментировал футбол на EuroSport и радио «Спорт FM». В 2017 году он принял решение прекратить вести репортажи на неопределённый срок, а в 2021 году стал работать на Okko Спорт, но это продлилось не очень долго.

С 2018 года Уткин стал активно развивать свой канал на YouTube, возобновив программу «Футбольный клуб».

Фразы, вошедшие в историю

Уткин умел говорить красиво, по этой причине многие его фразы стали легендарными. Приведём пример нескольких из них:

«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём!»;

«Арбелоа, дриблинг Арбелоа! Я видел дриблинг Арбелоа!»;

«У «Спартака» есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть»;

«Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич»;

«На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее»;

«Крауч! Расти, Крауч! Будь ещё выше, Крауч!»;

«Эль класико — это матч, в котором играют две команды, а выигрывает «Барселона»;

«Мяч пролетел в считанных километрах от ворот».

И это лишь часть из богатейшего репертуара легенды спортивной журналистики, ведь невозможно в одном материале уместить все цитаты Василия Уткина.

Прощание с легендой

Огромное количество людей отреагировало на новость об уходе из жизни Уткина. Многие считают, что этот человек изменил журналистику, и с этим трудно не согласиться:

«Человек, который изменил всё спортивное телевидение. Человек, который первым был во всём, даже первым человеком-СМИ! Очень грустно и тягостно на душе, о многом недоговорили. R.I.P.», — написал Слуцкий на своей страничке в социальной сети.

«Вася, Вася… У нас всегда были сложные отношения. Но в том, что Уткин — великий, уникальный комментатор, у меня никогда не было сомнений», — написал Александр Шмурнов в своём телеграм-канале.

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«У него был свой фирменный почерк, он излагал мысли по-особенному. Уткин мог поспорить с любым собеседником и одним предложением положить его на лопатки», — сказал Алексей Селин сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Я слушал и восхищался — он один из лучших футбольных комментаторов за последние 25 лет», — заявил Егор Титов «Матч ТВ».

«Василий был моим хорошим другом, мы часто могли спорить и не соглашаться, но всегда друг к другу прислушивались. И, как правило, приходили к консенсусу», — сказал Олег Романцев «Матч ТВ».

«Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно», — написала Тина Канделаки в своём телеграм-канале.

Невозможно передать словами, насколько велика потеря Василия Уткина. Это тот человек, о котором всегда будут вспоминать только с улыбкой, несмотря на его неоднозначный характер.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования всем родным и близким Василия Уткина.

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