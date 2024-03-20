Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Футбольный мир потерял голос: Каким мы запомнили Василия Уткина

20 Марта 2024 • 15:37 Комментировать

19 марта случилось ужасное событие — ушёл из жизни легендарный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин. Ему было 52 года. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило рассказать, чем запомнился известный всей стране футбольный обозреватель.

Карьера

Первую работу на телевидении Уткин получил в 1992 году, став редактором программы «Политбюро» на Первом канале. Однако там он продержался недолго и уже в 1994 году перебрался на НТВ и НТВ-Плюс, где до 2012 года (с перерывами) был участником, а позже ведущим программы «Футбольный клуб». До 2015 года Уткин комментировал футбольные матчи, за что дважды в карьере был награждён «ТЭФИ» в номинации «Лучший спортивный комментатор». Кроме того, Уткин работал в различных интернет-порталах и изданиях, среди которых Sports.ru, «Газета.Ру», «Советский спорт», PROспорт и многие другие.

С октября 2015 года Уткин работал на телеканале «Матч ТВ», став ведущим программы «Все на Матч!» и комментатором футбольных игр, но спустя три месяца был отстранён от работы, а позже уволен. После чего Уткин комментировал футбол на EuroSport и радио «Спорт FM». В 2017 году он принял решение прекратить вести репортажи на неопределённый срок, а в 2021 году стал работать на Okko Спорт, но это продлилось не очень долго.

С 2018 года Уткин стал активно развивать свой канал на YouTube, возобновив программу «Футбольный клуб».

Фразы, вошедшие в историю

Уткин умел говорить красиво, по этой причине многие его фразы стали легендарными. Приведём пример нескольких из них:

«Вы думали, мы тут в футбол играем? А мы тут жизнь живём!»;

«Арбелоа, дриблинг Арбелоа! Я видел дриблинг Арбелоа!»;

«У «Спартака» есть способность даже на бильярдном столе найти глубокую лужу и в ней утонуть»;

«Не все столько времени в браке проводят, сколько провели вместе на поле Акинфеев, Березуцкий и Игнашевич»;

«На поле выйдет Хурадо. Будет похурадостнее»;

«Крауч! Расти, Крауч! Будь ещё выше, Крауч!»;

«Эль класико — это матч, в котором играют две команды, а выигрывает «Барселона»;

«Мяч пролетел в считанных километрах от ворот».

И это лишь часть из богатейшего репертуара легенды спортивной журналистики, ведь невозможно в одном материале уместить все цитаты Василия Уткина.

Прощание с легендой

Огромное количество людей отреагировало на новость об уходе из жизни Уткина. Многие считают, что этот человек изменил журналистику, и с этим трудно не согласиться:

«Человек, который изменил всё спортивное телевидение. Человек, который первым был во всём, даже первым человеком-СМИ! Очень грустно и тягостно на душе, о многом недоговорили. R.I.P.», — написал Слуцкий на своей страничке в социальной сети.

«Вася, Вася… У нас всегда были сложные отношения. Но в том, что Уткин — великий, уникальный комментатор, у меня никогда не было сомнений», — написал Александр Шмурнов в своём телеграм-канале.

Реклама


«У него был свой фирменный почерк, он излагал мысли по-особенному. Уткин мог поспорить с любым собеседником и одним предложением положить его на лопатки», — сказал Алексей Селин сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

«Я слушал и восхищался — он один из лучших футбольных комментаторов за последние 25 лет», — заявил Егор Титов «Матч ТВ».

«Василий был моим хорошим другом, мы часто могли спорить и не соглашаться, но всегда друг к другу прислушивались. И, как правило, приходили к консенсусу», — сказал Олег Романцев «Матч ТВ».

«Я не могу не признать, что он был одним из самых талантливых спортивных журналистов, которых я встречала. Объективно», — написала Тина Канделаки в своём телеграм-канале.

Невозможно передать словами, насколько велика потеря Василия Уткина. Это тот человек, о котором всегда будут вспоминать только с улыбкой, несмотря на его неоднозначный характер.

Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» выражает соболезнования всем родным и близким Василия Уткина.

Селюк — о смерти Уткина: «У меня вчера просто слёзы на глазах были»

Память Василия Уткина почтят перед матчем Россия – Сербия

Дмитрий Миляев

 


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Василий Уткин РПЛ
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Известен новый кандидат на должность главного тренера «Спартака» «Спартак» нашёл замену Промесу Появилась информация о жизни Промеса за решёткой Перес хочет переманить в «Реал» нападающего «Манчестер Юнайтед» В «Интере» приняли решение по Индзаги после вылета из Лиги чемпионов Названо условие возможного ухода Винисиуса из «Реала» Почему болельщики «Спартака» ненавидят Черчесова и не хотят, чтобы он возглавил клуб «Барселона» выбрала первого футболиста на продажу В «Манчестер Сити» приняли решение по будущему Канселу Стала известна сумма штрафа Промеса
«Реал» - «Манчестер Сити» и другие пары четвертьфинала Лиги чемпионов Умер Василий Уткин «Атлетико» - «Интер»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:1 Дас ист фантастиш: «Байер» ШИКарно уделал «Карабах» в Лиге Европы с 0:2 на 3:2 в концовке В Лиге чемпионов не осталось команд из Италии «Осасуна» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:4 Гол и два асссиста Левандовски позволили «Барселоне» разгромить «Атлетико» в Мадриде «Атлетико» убрал феноменальный «Интер»: обыграли и в основное время, и в серии пенальти Миранчук едет на «Энфилд» к «Ливерпулю», а «Милан» встретится с «Ромой» — результаты жеребьёвки 1/4 финала Лиги Европы «Реал» может вернуть своего бывшего футболиста
Спортивные новости
Вайсфельд: «Теперь «Динамо» не хватает уверенности» Канарейкин: «Безусловно Кучеров стоит в одном ряду с Овечкиным» Канарейкин – об Овечкине: «Генетика чумовая, но здоровье уже подводит»: Кузнецов: «Овечкину хватит времени на рекорд Гретцки, если буксовать не будет» Каменский: «Уверен, Овечкин побьет рекорд Гретцки» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 20 Марта
15:29 · Россия. Премьер-лига
Билялетдинов: «Я бы не сказал, что Дзюба — обуза для «Локомотива»
15:15 · Россия. Премьер-лига
Первак — об увольнении Ивича: «Галицкий захотел более управляемого тренера»
15:10 · Россия. Премьер-лига
«Честно, я обалдел от такой формулировки»: Первак спросил у руководителя «Спартака», зачем продлили контракт с Абаскалем
15:03 · Россия. Премьер-лига
Первак заявил, что после ухода Федуна в «Спартаке» стало хуже 1
15:01 · Россия. Премьер-лига
Хёведес — о своём уходе из «Шальке»: «Мне было очень больно»
14:41 · Россия. Премьер-лига
«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» - самые дорогие команды РПЛ
14:28 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о состоянии Караваева
14:25 · Россия. Премьер-лига
Дзюба, Смолов и Нино – самые подешевевшие игроки РПЛ
14:19 · Россия. Премьер-лига
Форвард «Спартака» стал самым подорожавшим игроком РПЛ
14:14 · Россия. Премьер-лига
Transfermarkt лишил Промеса рыночной стоимости
14:08 · Россия. Премьер-лига
Кокорин мог бы играть в «Реале» - Радич
14:08 · Россия. Премьер-лига
Лодыгин заявил, что Сафонов готов играть в Европе
13:55 · Россия. Премьер-лига
Первак: «Абаскаль - не уровень «Спартака» 1
13:50 · Россия. Премьер-лига
Первак назвал тренера, который вернёт «Спартак» в чемпионскую гонку
13:37 · Россия. Премьер-лига
«Удинезе» закрыл долг перед ЦСКА
Все новости
Рекомендуем