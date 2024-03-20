«Зенит», «Краснодар» и «Спартак» - самые дорогие команды РПЛ

В среду на страницах Transfermarkt были обновлены ценники некоторых футболистов из чемпионата России. Обновления оказались скорее точечными, ведь оценочные стоимости многих игроков остались прежними.

И всё же отметим, что «Зенит» остаётся самой дорогой командой РПЛ – суммарная трансферная стоимость всех игроков команды составляет 160,3 миллиона евро. На втором месте идёт «Краснодар» - 103,7 миллиона евро. Тройку замыкает «Спартак» (91,5 млн евро), хоть ценник Квинси Промеса и был обнулён.

Дальше команды идут так: ЦСКА (83), «Динамо» (80,65), «Локомотив» (79,55), «Крылья Советов» (46,48), «Ростов» (45), «Сочи» (27,6), «Ахмат» (26,73), «Оренбург» (25,55), «Рубин» (24,35), «Пари НН» (20,03), «Урал» (19,3), «Балтика» (18,75) и «Факел» (12,3).

Названы самые дорогие футболисты РПЛ

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