Названы самые дорогие футболисты РПЛ

Эксперты авторитетного портала Transfermarkt в среду обновили ценники некоторых игроков, выступающих в чемпионате России. Если посмотреть на список самых дорогих футболистов РПЛ, то в топ-6 не произошло изменений – ценники этих игроков не изменились. Ниже приводим эту шестёрку.

Вендел (оценочная стоимость – 22 млн евро), Клаудиньо, Эдуард Сперцян, Матвей Сафонов (по 18 млн евро), Дуглас Сантос (15 млн евро) и Вильмар Барриос (14 млн евро).

А вот дальше интереснее – на седьмое место ворвались форвард «Динамо» Константин Тюкавин и зимний новичок «Зенита» Нино. Они теперь оцениваются в 12 миллионов евро, как Джон Кордоба и Фёдор Чалов. Оценочные стоимости Кордобы и Чалова остались прежними.

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